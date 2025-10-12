Si dedica con passione al tema della protezione civile, avendo ricevuto la delega, come consigliere provinciale, dal sindaco Luca Santambrogio. Marina Romanò è una delle persone che meglio conosce la situazione attuale di tutta l’organizzazione a livello brianzolo. I cittadini, anche in seguito agli eventi climatici del 22 settembre, si pongono una domanda: possiamo stare tranquilli? "L’evento climatico ha avuto tutti i caratteri dell’eccezionalità. Nessuno aveva previsto precipitazioni così. Dal punto di vista del meteo, di conseguenza, certezze non ne abbiamo. Bisognerà attrezzarsi e cercare di mettere in atto scelte che portino a proteggere i territori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Squadra anti-emergenze: "Un sistema di eccellenza. Rifiuti e persone scomparse sono le sfide per il futuro"