Spray in classe l’istituto superiore Bertacchi evacuato

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campanella di fine lezioni ieri è suonata con ampio anticipo in una scuola superiore di Lecco. A farla scattare e imporre l’uscita anticipata, ma ancora si stanno accertando i fatti, sarebbe stata una studentessa che ha spruzzato spray al peperoncino contro una compagna. Le conseguenze sono state pesanti: il plesso è stato evacuato, sul posto si sono precipitati decine di soccorritori, in diversi tra studenti, professori e collaboratori si sono sentiti male, e alcuni sono stati accompagnati in ospedale. Ieri mattina poco dopo le 11, durante il cambio dell’ora, lo spray al peperoncino è stato spruzzato nell’atrio dell’istituto superiore statale Giovanni Bertacchi di Lecco, il più "popoloso" tra le superiori lecchesi, con oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

spray in classe l8217istituto superiore bertacchi evacuato

© Ilgiorno.it - Spray in classe, l’istituto superiore Bertacchi evacuato

In questa notizia si parla di: spray - classe

Lecco, spray al peperoncino in classe. Studenti e prof intossicati, evacuata la scuola

Spruzzano spray al peperoncino in classe al Bertacchi di Lecco: soccorsi 24 studenti e 2 docenti, scuola evacuata

Cerca Video su questo argomento: Spray Classe L8217istituto Superiore