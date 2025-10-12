Spray in classe l’istituto superiore Bertacchi evacuato
La campanella di fine lezioni ieri è suonata con ampio anticipo in una scuola superiore di Lecco. A farla scattare e imporre l’uscita anticipata, ma ancora si stanno accertando i fatti, sarebbe stata una studentessa che ha spruzzato spray al peperoncino contro una compagna. Le conseguenze sono state pesanti: il plesso è stato evacuato, sul posto si sono precipitati decine di soccorritori, in diversi tra studenti, professori e collaboratori si sono sentiti male, e alcuni sono stati accompagnati in ospedale. Ieri mattina poco dopo le 11, durante il cambio dell’ora, lo spray al peperoncino è stato spruzzato nell’atrio dell’istituto superiore statale Giovanni Bertacchi di Lecco, il più "popoloso" tra le superiori lecchesi, con oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
