Spray al peperoncino al Bertacchi | Stanno tutti bene i 24 studenti e l' insegnante soccorsi

Leccotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno tutti bene gli alunni e l'insegnante soccorsi dopo i momenti di panico e l'intervento in forza di ambulanza e vigili del fuoco ieri mattina alla scuola superiori Bertacchi di Lecco a seguito dell'utilizzo di uno spray urticante al peperoncino.“Tutte rientrate subito a casa le persone. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Spray al peperoncino al Bertacchi: "Stanno tutti bene i 24 studenti e l'insegnante soccorsi" - L'intervento della dirigente scolastica Stefania Perego: “Una volta accertata la responsabilità dell'accaduto, l'Istituto applicherà il regolamento disciplinare e metterà in campo le risorse educative ... Secondo leccotoday.it

spray peperoncino bertacchi stannoSpruzzano spray al peperoncino in classe al Bertacchi di Lecco: soccorsi 24 studenti e 2 docenti, scuola evacuata - L'Istituto superiore "Giovanni Bertacchi" di Lecco è stato evacuato nella mattinata dell'11 ottobre dopo che alcuni studenti avevano iniziato ... Si legge su fanpage.it

