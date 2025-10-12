Spray al peperoncino al Bertacchi | Stanno tutti bene i 24 studenti e l' insegnante soccorsi

Stanno tutti bene gli alunni e l'insegnante soccorsi dopo i momenti di panico e l'intervento in forza di ambulanza e vigili del fuoco ieri mattina alla scuola superiori Bertacchi di Lecco a seguito dell'utilizzo di uno spray urticante al peperoncino.“Tutte rientrate subito a casa le persone. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: spray - peperoncino

Allarme oggi all'istituto superiore Bertacchi di Lecco - un liceo delle scienze umane -, dopo che una una studentessa aveva spruzzato dello spray al peperoncino in una classe, la seconda, poco prima del suono della campanella. Diversi studenti hanno acc

Spray al peperoncino al Bertacchi: "Stanno tutti bene i 24 studenti e l'insegnante soccorsi" - L'intervento della dirigente scolastica Stefania Perego: "Una volta accertata la responsabilità dell'accaduto, l'Istituto applicherà il regolamento disciplinare e metterà in campo le risorse educative ..."

Spruzzano spray al peperoncino in classe al Bertacchi di Lecco: soccorsi 24 studenti e 2 docenti, scuola evacuata - L'Istituto superiore "Giovanni Bertacchi" di Lecco è stato evacuato nella mattinata dell'11 ottobre dopo che alcuni studenti avevano iniziato ...