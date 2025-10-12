Cesena ama lo sport. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, l’assessore Christian Castorri ha rimarcato che il nostro territorio vanta dati superiori alla media nazionale in termini di partecipazione giovanile: il 64% dei bambini della scuola primaria pratica almeno uno sport in associazione; l’11,5% ne pratica due; solo il 25% non è attivo sportivamente, contro una media italiana del 41%. "Questi numeri – ha analizzato Castorri – arrivano a conferma della solidità di un sistema sportivo radicato nei quartieri e integrato nel tessuto sociale, educativo ed economico della città. Ogni associazione sportiva locale coinvolge mediamente 10-12 volontari e il sistema sportivo rappresenta circa il 3% del pil nazionale, e anche a livello locale produce occupazione, genera eventi, incentiva il turismo e muove investimenti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport sempre più per tutti