Sport in tv oggi domenica 12 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 12 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali di gravel e la Parigi-Tours, la Superbike con il GP dell’Estoril, il tiro a volo con i Mondiali, e tanto altro ancora. Verranno assegnate ad Atene, in Grecia, le prime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche dello skeet individuale, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre. Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci, mentre nel contest femminile saranno al via Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

