Sport in tv domenica 12 ottobre | Tennis Scherma e tanto altro

La programmazione completa degli sport in tv di domenica 12 ottobre tra tennis, scherma in diretta su Sportface, qualificazioni mondiali di calcio e molto altro I programmi e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 12 ottobre. Giornata ricca di sport con il tennis da seguire con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali di gravel e la Parigi-Tours, la Superbike con il GP dell’Estoril, nazionali di calcio, e non solo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it