Sport in carcere | al penitenziario di Perugia un progetto per allenarsi a stare bene

Perugiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine ha vinto la squadra blu “Mani Fuori” che ha sconfitto 25 a 16 la squadra rossa “Belle dentro”. È stata più combattuta di quel che dice il punteggio la partita di una sfida particolare che si è svolta presso l’ora d’aria della sezione femminile del Nuovo Complesso Penitenziario di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sport - carcere

Detenuta 35enne si uccide a Perugia, il Garante: “Gravissimo, servono provvedimenti straordinari” - Perugia, 21 settembre 2025 – Una detenuta italiana è morta suicida nella mattinata di domenica nella sezione femminile del carcere di Perugia. Scrive lanazione.it

sport carcere penitenziario perugiaBistocchi, suicidio in carcere è sconfitta Istituzioni - "Una giovane vita che si arrende è una sconfitta per le Istituzioni, tanto più se quella vita era affidata ad una struttura pubblica come un istituto penitenziario, per scontare una pena che, in quant ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sport Carcere Penitenziario Perugia