Spinelli e bugie alle mogli | Giani vs Tomasi La sfida al di là della politica

Oggi il voto in Toscana. Il governatore uscente, il dem Eugenio Giani, sfida il candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia di FdI Alessandro Tomasi. I due candidati si sono confrontati duran.

L'imprenditore Giancarlo Spinelli e la moglie arrestati in Venezuela: «Anche lei accusata di terrorismo, in casa trovate armi, bombe e stanze segrete» - Di Giancarlo Spinelli, cinquantanovenne originario di Cesena che vive in Venezuela a Caracas da quando ha 4 anni non si hanno più notizie dal 21 febbraio del 2024. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Accuse di terrorismo e traffico d’armi. Arrestata anche la moglie di Spinelli - Colpo di scena nell’intricata vicenda giudiziaria di Giancarlo Spinelli, 59 anni, originario di Cesena, detenuto in Venezuela da un anno e sette mese con l’accusa di terrorismo, tradimento della ... Si legge su ilrestodelcarlino.it