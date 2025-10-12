Spinazzola festeggia il ritorno in Nazionale con un assist Gazzetta e Tuttosport lo premiano con voto 6 e mezzo

Leonardo Spinazzola è tornato in Nazionale dopo due anni dall’ultima volta (giugno 2023). Contro l’Estonia, è subentrato al 62esimo al posto di Giacomo Raspadori ed è stato autore per l’assist del terzo gol degli Azzurri firmato da Francesco Pio Esposito. L’Italia ha vinto 3-1. I voti dei quotidiani sportivi a Spinazzola per Estonia-Italia. Il Corriere dello Sport dà voto 6 all’esterno del Napoli: Lanciato dall’intuizione di Pio Esposito, perde un tempo di gioco cercando di spostarsi il pallone sul destro. Si riscatta con l’assist per lo stesso interista. La Gazzetta dello Sport, invece, lo premia con un 6 e mezzo: A oltre due anni dall’ultima presenza in azzurro (giugno 2023), entra e si piazza a sinistra in mediana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spinazzola festeggia il ritorno in Nazionale con un assist, Gazzetta e Tuttosport lo premiano con voto 6 e mezzo

In questa notizia si parla di: spinazzola - festeggia

Tommaso Starace svela un imperdibile retroscena sul balletto con Antonio Conte durante i festeggiamenti dello Scudetto Sentite cos’ha detto in occasione dell’inaugurazione del Club Napoli Colli Aminei #Napoli #Starace #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

“LEONARDO DA VINCERE”. CdS Campania “Possibile il suo rinnovo, Napoli festeggia il suo ritorno in nazionale - Un avvio di stagione super che ha convinto Gattuso a chiamarlo in Nazionale dopo quasi 2 anni e mezzo Leo è stato decisivo anche contro il Genoa: Conte lo ha riportato ad alti livelli. Lo riporta ilnapolionline.com

Italia, Cristante: "Il ritorno mio e di Spinazzola? Giusto premiare per il merito" - Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale, direttamente dal ritiro di Coverciano è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi su vari argomenti, tra cui la situazione ... Come scrive tuttonapoli.net