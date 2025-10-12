Spiagge la sinistra del Pd in rivolta | De Pascale sbaglia | è ingiusto chiedere indennizzi per i bagnini

Rimini, 12 ottobre 2025 – “Sugli indennizzi ai bagnini Michele de Pascale sbaglia”. Hanno atteso la fine del Ttg per dirglielo. Ma la lettera inviata ieri al presidente della Regione da un gruppo di 64 iscritti del Pd riminese è durissima. E non fa sconti al governatore, che giovedì al Ttg si è detto d’accordo col ministro alle infrastrutture Matteo Salvini sulla questione degli indennizzi. Sia per Salvini che per de Pascale “giusto riconoscere un risarcimento ai balneari che dovessero perdere la loro attività alle future gare per le concessioni di spiaggia”. “Noi non molliamo”, ha promesso il vicepremier. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiagge, la sinistra del Pd in rivolta: “De Pascale sbaglia: è ingiusto chiedere indennizzi per i bagnini”

