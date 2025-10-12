Spector ex ct della Nazionale | Il padel vola ma si può fare di più Italiani al top? Aspettate qualche anno

"Fino a tre, quattro anni fa non esistevano le scuole padel, ora i circoli sono attrezzati e tutto il nord Italia sta crescendo". Sul Milano Premier Padel: "I favoriti sono Coello-Tapia, hanno qualcosa in più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

