Arianna Fontana è caduta nelle battute iniziali della semifinale sui 500 metri nell’ambito della tappa del World Tour di short track, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Montreal (Canada). L’azzurra si trovava al quarto posto mentre approcciava la prima curva, all’interno è riemersa la statunitense Kristen Santos-Greswold e c’è stato un contatto con la nostra portacolori. La 35enne valtellinese è scivolata e ha toccato il ghiaccio con le ginocchia, andando verso le materassine. L’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi Invernali si è poi rialzata. Successivamente non ha preso parte alla finale B dei 500 metri e delle semifinali dei 1500 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Spavento per Arianna Fontana: caduta nei 500 metri a Montreal, salta la finale B