Opera, 12 ottobre 2025 – Una situazione comune. L’auto in sosta lasciata per qualche ora (o per qualche minuto), il ritorno al parking e la scoperta del furto, magari con “in omaggio” il danneggiamento di uno dei vetri della vettura. È accaduto anche a Carlo Borghetti, consigliere regionale del gruppo Pd al Pirellone. Particolare, questa volta, il bottino dei ladri. Nella borsa nera trafugata dalla quattro ruote dell’esponente dem c’erano gli spartiti d’organo da lui trascritti in anni di impegno e passione. Normale, quindi, che la sua preoccupazione – così come la speranza di riaverli – sia davvero importante, tanto da spingerlo a rivolgere un appello agli autori del colpo, attraverso i social network. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spartiti per organo rubati in auto, appello di Carlo Borghetti (PD) ai ladri: sono un pezzo di cuore, restituitemeli