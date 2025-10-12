Sparatoria in un ristorante negli Stati Uniti | 4 morti e decine di feriti
Una nuova tragedia scuote gli Stati Uniti. Nella notte tra sabato e domenica, una sparatoria in un ristorante della Carolina del Sud ha provocato almeno quattro morti e decine di feriti. L’episodio si è verificato sull’isola di St Helena, un’area frequentata da turisti e residenti, dove in quel momento si trovavano centinaia di persone. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia locale, un uomo avrebbe aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte all’interno del locale, seminando il panico tra i presenti. Le autorità hanno confermato che altre quattro persone sono ricoverate in ospedale con ferite potenzialmente mortali, mentre almeno venti avrebbero riportato lesioni di diversa gravità durante la fuga o nel caos seguito agli spari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
