Sparatoria alla Champagneria ennesima notte di follia tra i locali della movida | morto un ragazzo
Ancora una notte di follia a Palermo si è trasformata in tragedia. Alla Champagneria, a pochi metri dal Teatro Massimo, una maxi rissa scoppiata tra i locali in via Spinuzza sarebbe degenerata in una sparatoria che ha lasciato a terra morto un ragazzo di appena 21 anni. Il giovane, Paolo Taormina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
