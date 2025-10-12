Spara al cane del vicino nel recinto | l’animale resterà zoppo per sempre
Una lite di vicinato sfociata in un gesto ingiustificabile e crudele. È quanto accertato dal tribunale di Trento, che ha condannato un 47enne residente sull’altopiano di Piné per maltrattamento di animali, dopo aver ferito con un colpo di pistola ad aria compressa il cane del vicino.L’episodio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
