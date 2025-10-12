Spalletti sulla parentesi da CT della Nazionale | Quando i talenti si mettono al servizio della squadra poi…

Inter News 24 Spalletti, ex allenatore e commissario tecnico della Nazionale azzurra, ha parlato della sua travagliata esperienza sulla panchina dell’Italia: le parole. Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, Luciano Spalletti ha parlato della sua esperienza in Nazionale, riflettendo anche sul suo passato all’ Inter e su alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Creare un gruppo forte. Spalletti ha parlato dell’importanza di creare un gruppo coeso all’interno di una squadra: GRUPPO – «Creare un gruppo fa la differenza. Quando si riesce a essere comunicativi, quando si diventa un gruppo forte, poi lì dentro un giorno siamo di un livello superiore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti sulla parentesi da CT della Nazionale: «Quando i talenti si mettono al servizio della squadra poi…»

In questa notizia si parla di: spalletti - parentesi

Spalletti: "La Nazionale? Alla squadra ho detto troppe cose, e non le ha fatto bene. Acerbi? La cosa è andata diversamente da come la racconta" - Intervenuto al "Festival dello Sport", Luciano Spalletti, ex ct della nazionale azzurra, si sofferma a parlare della sua esperienza come allenatore dell'Italia, facendo il punto ... Scrive tuttojuve.com

Spalletti sulla Nazionale: «Un sogno realizzato! Ecco dove sbagliai con l’Italia» - Un sogno, ma ho sbagliato anche io» Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro in occ ... Segnala calcionews24.com