Spalletti rivela | Convocazione Acerbi? ecco cosa mi disse Creare un gruppo forte è la chiave ma…

Inter News 24 Spalletti al Festival dello Sport ha rivelato un retroscena sulla convocazione di Acerbi in Nazionale che portò alla polemica dopo il suo rifiuto. Luciano Spalletti, ospite al Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, parlando della Nazionale, del suo passaggio all’ Inter e del suo approccio al calcio. Tra riflessioni sul ruolo di allenatore e aneddoti personali, Spalletti ha condiviso la sua filosofia sul lavoro di squadra e sulle difficoltà incontrate. LEADER – « Creare un gruppo fa la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti rivela: «Convocazione Acerbi? ecco cosa mi disse. Creare un gruppo forte è la chiave, ma…»

In questa notizia si parla di: spalletti - rivela

Spalletti rivela: «Addio alla Nazionale doloroso. Pio mi fa ben sperare per il futuro, Leoni…»

Roberto Mancini: "Ho sperato di poter tornare ad allenare gli @Azzurri per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile" - X Vai su X

La previsione dell'ex calciatore amico di Luciano Spalletti è da brividi: "Hojlund può diventare più determinante di Haaland". - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti: «Quando ho richiamato Acerbi dopo il rifiuto della convocazione, ha ritirato fuori la questione di Juan Jesus» - Al Festival dello Sport, l'ex ct dell'Italia Spalletti è tornato a parlare del caso Acerbi, legato anche a quanto accaduto con Juan Jesus. Da ilnapolista.it

Spalletti: "Acerbi e l'Italia, non è andata come dice lui. Aveva accettato la convocazione" - L'ex ct azzurro a Trento: "In Nazionale ho sbagliato a cercare di trasferire ai ragazzi il mio modo di essere, forse c'era bisogno di più leggerezza" ... Lo riporta msn.com