Spalletti racconta | L’Italia ci va ai Mondiali vi spiego quale errore ho commesso con la Nazionale Ecco cos’è successo con Acerbi!

Spalletti, allenatore ed ex ct dell’Italia, è tornato a parlare così di quanto successo con la Nazionale. Le sue dichiarazioni. Al Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti ha riaperto il tema Nazionale, l’indomani di Estonia Italia. Ecco le parole dell’ex ct azzurro. QUI: L’Italia si qualifica ai playoff se: cosa serve per proseguire la rincorsa al Mondiale ADDIO ALLA NAZIONALE – «Avrei preferito non fare la brutta figura con la Nazionale. In Nazionale ho commesso l’errore di trasferire troppo questo mio sentimento e amore per il calcio. Lì forse ho sbagliato, perché li ho un po’ intasato dal punto di vista delle cose richieste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti racconta: «L’Italia ci va ai Mondiali, vi spiego quale errore ho commesso con la Nazionale. Ecco cos’è successo con Acerbi!»

