Spalletti | Quando ho richiamato Acerbi dopo il rifiuto della convocazione ha ritirato fuori la questione di Juan Jesus

Al Festival dello Sport di Trento, l’ex ct dell’Italia Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso Acerbi e il rifiuto della convocazione in Nazionale, legato anche a quanto accaduto con Juan Jesus durante un Inter-Napoli, in cui il difensore brasiliano accusò il nerazzurro di parole razziste nei suoi confronti. Le dichiarazioni di Spalletti su Acerbi e Juan Jesus. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: « Sono sempre di più quelli che trovano delle scusanti o delle motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi delle responsabilità importanti. Sono sempre meno quelli che ci mettono la faccia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «Quando ho richiamato Acerbi dopo il rifiuto della convocazione, ha ritirato fuori la questione di Juan Jesus»

L'agente del fantasista della Roma ha aperto agli azzurri, anche se il calciatore aveva già rifiutato la chiamata di Spalletti per Euro 2024. Ecco cosa dice il regolamento

Luciano #Spalletti al Festival del Calcio Italiano sui giovani talenti: "Nico #Paz straordinario ma ormai l'hanno visto già tutti. Mi piace molto Pio #Esposito: ha grandi potenzialità fisiche e tecniche. A maggio l'avevo già chiamato in Nazionale, ma purtroppo poi s

