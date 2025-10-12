Spalletti | Quando ho richiamato Acerbi dopo il rifiuto della convocazione ha ritirato fuori la questione di Juan Jesus

Al Festival dello Sport di Trento, l’ex ct dell’Italia Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso Acerbi e il rifiuto della convocazione in Nazionale, legato anche a quanto accaduto con Juan Jesus durante un Inter-Napoli, in cui il difensore brasiliano accusò il nerazzurro di parole razziste nei suoi confronti. Le dichiarazioni di Spalletti su Acerbi e Juan Jesus. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: « Sono sempre di più quelli che trovano delle scusanti o delle motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi delle responsabilità importanti. Sono sempre meno quelli che ci mettono la faccia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spalletti ho richiamato acerbiSpalletti: “Nazionale, ecco dove ho sbagliato. Acerbi? Vi racconto com’è andata davvero” - Ospite del Festival dello Sport, Spalletti ha parlato dell’esperienza in Nazionale, ma anche del suo passaggio all’Inter ... Si legge su msn.com

spalletti ho richiamato acerbiSpalletti: «Acerbi aveva accettato la convocazione, dopo 3-4 giorni mi ha scritto: “Non vengo più”» - L'ex ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è intervenuto al Festival dello Sport di Trento dove ha parlato dell'Italia. ilnapolista.it scrive

