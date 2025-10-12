Spalletti L' Italia è il mio rimpianto Acerbi non dice la verità

Ilgiornaleditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ct azzurro: "Ho intasato la testa dei ragazzi, la Nazionale andrà ai Mondiali" TRENTO - Luciano Spalletti è il grande protagonista della domenica del Festival dello Sport di Trento. L'ex ct della Nazionale, nel suo lungo intervento, non può che partire proprio dall'esperienza sulla panchina azz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

spalletti l italia 232 il mio rimpianto acerbi non dice la verit224

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "L'Italia è il mio rimpianto, Acerbi non dice la verità"

In questa notizia si parla di: spalletti - italia

Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»

Spalletti tormentato: “Nell’ultimo ritiro prima di Norvegia-Italia sono successe cose inaspettate”

Il dramma di Spalletti, la rivelazione è devastante: l’Italia incredula

spalletti italia 232 mioSpalletti "L'Italia &#232; il mio rimpianto, Acerbi non dice la verità" - L'ex ct della Nazionale, nel suo lungo intervento, non può che partire proprio dall'esperienza su ... Segnala laprovinciacr.it

Spalletti al Festival di Trento: "L'Italia andrà ai Mondiali. Pio Esposito ricorda Vieri" - Leggi su Sky Sport l'articolo Spalletti al Festival di Trento: 'L'Italia andrà ai Mondiali. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Italia 232 Mio