Spalletti L' Italia è il mio rimpianto Acerbi non dice la verità
L'ex ct azzurro: "Ho intasato la testa dei ragazzi, la Nazionale andrà ai Mondiali" TRENTO - Luciano Spalletti è il grande protagonista della domenica del Festival dello Sport di Trento. L'ex ct della Nazionale, nel suo lungo intervento, non può che partire proprio dall'esperienza sulla panchina azz.
Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»
Spalletti tormentato: “Nell’ultimo ritiro prima di Norvegia-Italia sono successe cose inaspettate”
Il dramma di Spalletti, la rivelazione è devastante: l’Italia incredula
Spalletti "L'Italia è il mio rimpianto, Acerbi non dice la verità" - L'ex ct della Nazionale, nel suo lungo intervento, non può che partire proprio dall'esperienza su ...
Spalletti al Festival di Trento: "L'Italia andrà ai Mondiali. Pio Esposito ricorda Vieri"