Spalletti il rapporto con De Laurentiis | Non mi ha mai fatto capire se mi voleva davvero

Tempo di lettura: 2 minuti Luciano Spalletti, intervenuto al Festival dello Sport, ha raccontato con schiettezza la sua esperienza sulla panchina del Napoli, ripercorrendo momenti di grande affetto e altrettanta difficoltà. “Il tuo legame con Napoli?”, ha spiegato l’allenatore, “Quando mi hanno riconosciuto come uno “scugnizzo” napoletano, è stato un momento bellissimo. Mi riferisco alla cittadinanza che mi ha dato il Sindaco. Ho ricevuto un amore sfrenato che ti metteva anche timore: non sai dove possa andare a finire. Mi faceva anche un po’ paura, perché non ero sicuro di avere tutto quello che serviva per meritarlo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

