Spalletti? Ha detto scemenze netto attacco contro l’ex tecnico azzurro
Non si è fatta attendere la risposta alle durissime parole che Spalletti ha rivolto al patron azzurro ed è arrivata da un autentica bandiera della storia azzurra. Che i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis non fossero esattamente idilliaci non è di certo un segreto e il tecnico di Certaldo non perde occasione di ricordarlo in ogni momento utile. Stavolta, all'ennesima stoccata del mister campione d'Italia, ha risposto direttamente e senza peli sulla lingua un volto storico e amatissimo dalla piazza partenopea. Durissima risposta a Spalletti: le parole. Una vita con la maglia azzurra incollata addosso e la fascia da capitano come coronamento di un percorso lunghissimo, terminato poi con la vittoria del primo storico Scudetto azzurro.
Bruscolotti sbotta: "Spalletti, inutile dire quelle scemenze! Caso Osimhen? Girata la frittata" - L'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti commenta in maniera critica le parole di Luciano Spalletti e gli articoli sulla vicenda Osimhen.
