Spalletti fa mea culpa sulla Nazionale ma attacca Acerbi | Racconta un'altra versione dei fatti

L'ex CT ha parlato degli errori che ha commesso in veste di Commissario Tecnico della Nazionale. Spalletti però non dimentica i problemi con Acerbi e gli risponde: "Le cose non sono andate come dice lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se non dovessimo andare ai Mondiali, la colpa è della Federazione che ha sbagliato scegliendo Spalletti e poi ha perseverato nell' errore. #EstoniaItalia - X Vai su X

Calcio in Pillole. . Luciano Spalletti è tornato a parlare apertamente della Nazionale, il caso Acerbi, la favorita per lo scudetto in Serie A e le tante prospettive per il futuro. Le parole raccolte nella mixed organizzata ai margini del Festival Lettura Sportiva, Cultur - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti show: l'addio all'Italia, il caso Acerbi, il legame con Totti e Icardi e il problema De Laurentiis - Luciano Spalletti al Festival dello Sport: dall’addio alla Nazionale al caso Acerbi, passando per Totti, Icardi, l’esperienza al Napoli e la sua top 11 di sempre tra aneddoti, rimpianti e passione per ... Lo riporta sport.virgilio.it

Spalletti a nudo: il mea culpa sull'Italia, Totti, Vialli e De Laurentiis - Spalletti ha da poco pubblicato con Rizzoli il suo libro 'Il paradiso esiste... tuttosport.com scrive