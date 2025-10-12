Spalletti e l’addio al Napoli | Difficile restare col presidente sapete una volta cosa disse?

Luciano Spalletti è stato tra i grandi protagonisti del Festival dello Sport di Trento, dove ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato con passione del suo percorso, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della mentalità vincente costruita negli anni.

Spalletti sull’addio all Nazionale: «Non mi passa mai. Ho voluto insistere su quelle cose, ma…»

Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»

Spalletti: “L’addio alla Nazionale mi toglie il sonno, non passa mai”

Luciano Spalletti nella lunga intervista rilasciata durante il Festival dello Sport ha parlato anche del Napoli Il tuo legame con Napoli?

"Non per danaro, via per questo motivo", dopo 2 anni Spalletti svela perché ha lasciato Napoli - Luciano Spalletti è stato tra i grandi protagonisti del Festival dello Sport di Trento, dove ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera.