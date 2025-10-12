Spalletti e l' addio al Napoli | De Laurentiis aveva preso il sopravvento
Un estratto dell'evento del Festival dello Sport di Trento 2025 "Il mestiere più difficile" con Luciano Spalletti, intervistato da Stefano Agresti.
Spalletti sull’addio all Nazionale: «Non mi passa mai. Ho voluto insistere su quelle cose, ma…»
Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»
Spalletti: “L’addio alla Nazionale mi toglie il sonno, non passa mai”
Dal palco del Festival dello Sport a Trento, l'ex CT dell'Italia Roberto Mancini si racconta a tutto tondo, tornando anche sull'addio alla Nazionale. Speravi di essere scelto come ct dopo Spalletti? "Sinceramente sì, ma sapevo sarebbe stato quasi impossibile
Spalletti: "Addio al Napoli per la gestione autoritaria di De Laurentiis" - Luciano Spalletti ha spiegato nuovamente le ragioni del suo addio al Napoli dopo aver conquistato lo scudetto nel 2023.
Spalletti sull'addio al Napoli: "Lasciai il club per De Laurentiis: aveva preso il sopravvento" - L'ex ct azzurro è tornato sulle ragioni del passo indietro dopo lo scudetto nel 2023 nel corso di un intervento al Festival dello Sport di Trento.