Spalletti e l' addio al Napoli | De Laurentiis aveva preso il sopravvento

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un estratto dell'evento del Festival dello Sport di Trento 2025 "Il mestiere più difficile" con Luciano Spalletti, intervistato da Stefano Agresti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

