Spalletti ammette | Nazionale? Abbiamo tutto se no si vanno a creare pressioni Bastoni o Barella sono dei Top e Pio è…

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Spalletti, ospite al Festival dello Sport, ha parlato in occasione dell’evento, “Il mio calcio, la mia vita”. Tra gli argomenti di discussione anche l’Italia. Luciano Spalletti, ospite del Festival dello Sport per l’evento “ Il mio calcio, la mia vita ”, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, condividendo riflessioni sull’esperienza in Nazionale italiana, ieri vittoriosa contro l’Estonia e impegnata con le qualificazioni ai Mondiali 2026, e sul suo passaggio all’ Inter. Tra le sue dichiarazioni, spazio anche per i giovani talenti, con un particolare focus su Pio Esposito, di cui ha lodato le qualità straordinarie. 🔗 Leggi su Internews24.com

