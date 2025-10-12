Spalletti Ammette il Mea Culpa Italia | Questa Nazionale Andrà al Mondiale

Spalletti e il “Mea Culpa Italia”: “Questa Nazionale Andrà al Mondiale”. Le parole di Luciano Spalletti risuonano chiare e dirette, offrendo una lucida analisi della situazione della Nazionale Italia. L’ex CT, ora osservatore attento, non si nasconde dietro a facili alibi e ammette un suo “mea culpa”: “Io non ho dato leggerezza”. Un’affermazione che apre uno squarcio sul suo periodo alla guida degli Azzurri, ma che si chiude con una forte iniezione di fiducia per il futuro. La Nazionale di Gattuso e la Fiducia di Spalletti. Nonostante le difficoltà incontrate dalla Nazionale Italia sotto la guida di Gattuso, Spalletti è ottimista. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»

Spalletti ammette: «Nazionale? Abbiamo tutto, se no si vanno a creare pressioni. Bastoni o Barella sono dei Top e Pio è…»

spalletti ammette mea culpaSpalletti fa mea culpa sulla Nazionale, ma attacca Acerbi: “Racconta un’altra versione dei fatti” - Spalletti però non dimentica i problemi con Acerbi e gli risponde: “Le cose non sono andate come dice ... Si legge su fanpage.it

spalletti ammette mea culpaSpalletti: 'Mea culpa Italia, ma questa andrà al Mondiale' - Invece forse c'era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi". Come scrive ansa.it

