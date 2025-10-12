Spalletti Ammette il Mea Culpa Italia | Questa Nazionale Andrà al Mondiale
Spalletti e il “Mea Culpa Italia”: “Questa Nazionale Andrà al Mondiale”. Le parole di Luciano Spalletti risuonano chiare e dirette, offrendo una lucida analisi della situazione della Nazionale Italia. L’ex CT, ora osservatore attento, non si nasconde dietro a facili alibi e ammette un suo “mea culpa”: “Io non ho dato leggerezza”. Un’affermazione che apre uno squarcio sul suo periodo alla guida degli Azzurri, ma che si chiude con una forte iniezione di fiducia per il futuro. La Nazionale di Gattuso e la Fiducia di Spalletti. Nonostante le difficoltà incontrate dalla Nazionale Italia sotto la guida di Gattuso, Spalletti è ottimista. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Roberto Mancini non ha dubbi: l'Italia andrà ai Mondiali 2026 L'ex CT della Nazionale confida negli Azzurri e in Rino Gattuso Mancini, inoltre, ammette di aver sperato in una richiamata dopo l'addio di Luciano Spalletti #RobertoMancini #Italia #Nazi - facebook.com Vai su Facebook
