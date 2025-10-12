Spalletti | Acerbi e l' Italia non è andata come dice lui Aveva accettato la convocazione

L'ex ct azzurro a Trento: "In Nazionale ho sbagliato a cercare di trasferire ai ragazzi il mio modo di essere, forse c'era bisogno di più leggerezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Costacurta dà del traditore ad Acerbi: “Doveva giocare e poi mandare a quel paese Spalletti”

Acerbi fa chiarezza sul suo no alla Nazionale: «Mai rifiutata la maglia azzurra, ma non mi sembrava giusto dopo ciò che aveva detto Spalletti. Se Gattuso non dovesse convocarmi…»

Acerbi: «Mai rifiutato la Nazionale. Ho solo detto no a Spalletti per quella frase»

