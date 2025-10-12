Spalletti | Acerbi e l' Italia non è andata come dice lui Aveva accettato la convocazione
L'ex ct azzurro a Trento: "In Nazionale ho sbagliato a cercare di trasferire ai ragazzi il mio modo di essere, forse c'era bisogno di più leggerezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: spalletti - acerbi
Costacurta dà del traditore ad Acerbi: “Doveva giocare e poi mandare a quel paese Spalletti”
Acerbi fa chiarezza sul suo no alla Nazionale: «Mai rifiutata la maglia azzurra, ma non mi sembrava giusto dopo ciò che aveva detto Spalletti. Se Gattuso non dovesse convocarmi…»
Acerbi: «Mai rifiutato la Nazionale. Ho solo detto no a Spalletti per quella frase»
Acerbi: "Non ho detto no a Spalletti per la battuta sull'età, anzi mi ha fatto ridere. E' per quello che mi ha fatto con il caso Juan Jesus" - X Vai su X
Calcio in Pillole. . Luciano Spalletti è tornato a parlare apertamente della Nazionale, il caso Acerbi, la favorita per lo scudetto in Serie A e le tante prospettive per il futuro. Le parole raccolte nella mixed organizzata ai margini del Festival Lettura Sportiva, Cultur - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti: "Acerbi e l'Italia, non è andata come dice lui. Aveva accettato la convocazione" - L'ex ct azzurro a Trento: "In Nazionale ho sbagliato a cercare di trasferire ai ragazzi il mio modo di essere, forse c'era bisogno di più leggerezza" ... Da msn.com
Spalletti:”Con Acerbi non è andata come si racconta. Di Lorenzo un top. L’Italia andrà ai mondiali”. - Luciano Spalletti ex allenatore del Napoli ed ex CT è stato ospite del Festival dello Sport in corso a Trento ed parlato in maniera approfondita del passato e del futuro della Nazionale svelando anche ... Lo riporta 100x100napoli.it