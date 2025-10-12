L’ex ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Le dichiarazioni di Spalletti. Sull’addio alla Nazionale: «Avrei preferito non fare la brutta figura con la Nazionale. In Nazionale ho commesso l’errore di trasferire troppo questo mio sentimento e amore per il calcio. Lì forse ho sbagliato, perché li ho un po’ intasati dal punto di vista delle cose richieste. Ai calciatori serve essere leggeri, perché le pressioni sono tante. Arrivare alla partita e sentire musica nello spogliatoio, ad esempio. Noi dobbiamo sempre domandarci con quali orecchie ascoltano le cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: «Acerbi aveva accettato la convocazione, dopo 3-4 giorni mi ha scritto: “Non vengo più”»