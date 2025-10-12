Spalletti | Acerbi aveva accettato la convocazione dopo 3-4 giorni mi ha scritto | Non vengo più
L’ex ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Le dichiarazioni di Spalletti. Sull’addio alla Nazionale: «Avrei preferito non fare la brutta figura con la Nazionale. In Nazionale ho commesso l’errore di trasferire troppo questo mio sentimento e amore per il calcio. Lì forse ho sbagliato, perché li ho un po’ intasati dal punto di vista delle cose richieste. Ai calciatori serve essere leggeri, perché le pressioni sono tante. Arrivare alla partita e sentire musica nello spogliatoio, ad esempio. Noi dobbiamo sempre domandarci con quali orecchie ascoltano le cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: spalletti - acerbi
Costacurta dà del traditore ad Acerbi: “Doveva giocare e poi mandare a quel paese Spalletti”
Acerbi fa chiarezza sul suo no alla Nazionale: «Mai rifiutata la maglia azzurra, ma non mi sembrava giusto dopo ciò che aveva detto Spalletti. Se Gattuso non dovesse convocarmi…»
Acerbi: «Mai rifiutato la Nazionale. Ho solo detto no a Spalletti per quella frase»
Italia, Spalletti sul caso Acerbi: “Ecco cosa è successo. Sul mio futuro dico che…” https://bit.ly/4pMlYGY - facebook.com Vai su Facebook
Acerbi: "Non ho detto no a Spalletti per la battuta sull'età, anzi mi ha fatto ridere. E' per quello che mi ha fatto con il caso Juan Jesus" - X Vai su X
Acerbi: «Mai rifiutato la Nazionale. Ho solo detto no a Spalletti per quella frase» - Le dichiarazioni dell’esperto difensore dell’Inter Nel corso della presentazione della sua autobiografia “Io, guerr ... Lo riporta calcionews24.com
VIDEO | Spalletti ad Arezzo: "Alla nazionale ci penso ancora. Acerbi? Sono stato corretto. Complimenti a Gattuso" - L'ex Ct dell'Italia ha presentato il suo libro "Il paradiso esiste ma quanta fatica” al teatro Pietro Aretino nel pomeriggio di oggi. arezzonotizie.it scrive