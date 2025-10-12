Gara valida per la quarta giornata del Gruppo E di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli iberici viaggiano spediti verso il primato e intendono confermarlo, mentre gli ospiti si giocano le ultime chance per raggiungere almeno i playoff. Spagna-Bulgaria si giocherà martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Zorrilla di Valladolid. SPAGNA-BULGARIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Furie Rosse hanno dimostrato di essere inarrestabili con tre vittorie su tre partite e qualità da vendere. La Nazionale di De La Fuente però non si accontenta e vuole mettere in ghiaccio la qualificazione diretta alla fase finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Spagna-Bulgaria, quarta giornata Gruppo E qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla