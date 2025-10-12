La Spagna procede spedita nel suo cammino verso il primo posto nel girone: sabato notte solo un Mamardashvili in stato di grazia ha impedito alla Roja di dilagare con la Georgia, che è tornata a casa con sole due reti al passivo. La nazionale iberica dovrà verosimilmente attendere novembre per la matematica ma martedì notte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spagna-Bulgaria (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gara senza storia al Josè Zorrilla?