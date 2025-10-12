Spagna-Bulgaria Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Gara senza storia al Josè Zorrilla?
La Spagna procede spedita nel suo cammino verso il primo posto nel girone: sabato notte solo un Mamardashvili in stato di grazia ha impedito alla Roja di dilagare con la Georgia, che è tornata a casa con sole due reti al passivo. La nazionale iberica dovrà verosimilmente attendere novembre per la matematica ma martedì notte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: spagna - bulgaria
Bulgaria-Spagna (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. La Roja espugnerà Sofia?
Bulgaria-Spagna, divario tecnico troppo netto. Pronostico tutto per Yamal e soci
Bulgaria-Spagna, prima giornata qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
MONDIALI 2026 - Qualificazioni, vincono Spagna, Portogallo e Albania, Bulgaria travolta dalla Turchia di Montella https://ift.tt/ZdMkDUE - X Vai su X
From October 10th to 16th, we’ll be welcoming “Click the DiCE” to Molfetta — a Partnership Building Activity under Erasmus+ dedicated to digital citizenship Together with us at InCo Molfetta, 16 youth organizations from Spain, Portugal, Bulgaria, Lithuani Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: vincono Spagna, Portogallo, Albania e Turchia che dilaga in Bulgaria - Oltre al match dell'Italia si sono disputati altri incontri importanti per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio 2026. Segnala oasport.it
Qualificazioni Mondiali: vincono Spagna e Portogallo, Yildiz trascina la Turchia con una doppietta - 1 turco alla Bulgaria, successi anche per Albania e Ungheria. Si legge su bottadiculo.it