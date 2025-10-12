Spaccio nei boschi tre arresti Pusher armati con una 357 magnum

Blitz della Polizia nei boschi dello spaccio tra il Basso Varesotto e l’Alto Milanese. Un’operazione svolta dagli agenti di Busto Arsizio ha permesso di sequestrare svariate dosi di droga e una pistola modello 357 magnum e di arrestare tre cittadini stranieri. L’attività è stata condotta unitamente al personale della sezione di polizia giudiziaria della Procura cittadina e alla Polizia locale del Comune di Castano Primo. A seguito di un’attività di osservazione il personale della Squadra investigativa del Commissariato è intervenuto con l’aiuto di una pattuglia della stazione Carabinieri di Castano Primo in transito nell’area dove si è svolta l’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

