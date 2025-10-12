Spaccia cocaina e crack in centro condannato 21enne
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 21 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'episodio è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio dedicato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: spaccia - cocaina
Crevalcore, spaccia cocaina in auto. Arrestato dai carabinieri
Spaccia cocaina e hashish, arrestato durante un controllo tra Paladina e Valbrembo
Spaccia sotto la pioggia in stazione, offre cocaina ai poliziotti: 25enne bloccato durante la fuga a Vigodarze
Spaccia eroina e cocaina a una donna, colto in flagrante e arrestato http://ow.ly/RHFp106o7KO [TuttOggi.info] #cronaca Vai su Facebook
Spaccia eroina e cocaina a una donna, colto in flagrante e arrestato http://ow.ly/RHFp106o7KO [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Banda del crack, caccia ai complici: faro su un genovese che affittava i garage-deposito - Sotto la lente di chi indaga il ruolo di un uomo che ha affittato un locale alla coppia di senegalesi al vertice della gang. Segnala ilsecoloxix.it
Droga, allarme baby pusher e crack. In Italia consumi per 17 miliardi di euro - Marco Cavallo, tenente colonnello della Dcsa (Direzione centrale per i servizi antidroga): preoccupano i cannobinoidi sintetici che vengono fumati. Secondo quotidiano.net