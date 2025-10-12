Sosta Nazionali il Napoli spicca | due azzurri a segno
C’è sempre un po’ di Napoli anche durante la sosta per le Nazionali, con due azzurri in goal nelle partite disputate oggi. Ecco di chi si tratta. Quella del Napoli di Antonio Conte è una rosa profonda, di qualità e composta da calciatori eccezionali che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di avere tutte le carte in regola per competere fino alla fine. Tanti gli azzurri chiamati in Nazionale e se da un lato l’ansia per eventuali infortuni è sempre presente, dall’altro cresce l’orgoglio di avere calciatori tanto forti e tutti nel giro delle rispettive selezioni. È sempre Napoli, anche in Nazionale: gli azzurri in goal. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Questa sosta per le nazionali regala anche qualche piccola gioia. Ieri, nella partita tra #Francia e #Azerbaigian vinta 3-0 dai francesi, è andato a segno #AdrienRabiot, autore del gol del momentaneo 2-0 con un colpo di testa, e protagonista di una prov
