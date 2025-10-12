Una complessa battaglia legale ha coinvolto Giovanni Virgili, un 90enne di Fermo, originario di Castignano, rimasto vittima, secondo le accuse, di una sistematica spoliazione del proprio patrimonio da parte dei parenti stretti. Una storia in cui la vittima non è autosufficiente e ha problemi cognitivi, tanto che è stato nominato un tutore legale per accudirla e amministrarla, la nipote Egle Di Sebastiano. "Tutto è iniziato – spiega la donna – prima della morte della moglie di mio zio, già invalido civile e affetto da decadimento cognitivo. Si è trovato a vivere, tra il settembre 2021 e il maggio 2022, con la sorella della defunta e con il marito di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sospetto raggiro di anziano: "Così hanno ripulito mio zio"