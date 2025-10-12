Sorpreso ad incendiare rifiuti ad Acerra 42enne denunciato
Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia municipale di Acerra (Napoli), perchè sorpreso a dare fuoco a sterpaglie e rifiuti in un terreno nella periferia cittadina. Il 42enne è stato sorpreso da una pattuglia di vigili urbani intenti nel controllo del territorio, intervenuta in via dei Borboni nell’ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni illeciti legati ai rifiuti, effettuate insieme ai militari dell’Esercito Italiano. Qui gli agenti hanno scoperto che un uomo del posto stava appiccando il fuoco ad un cumulo di sterpaglie e di mobili appena depositati in maniera illegale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
