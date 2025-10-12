Sorpreso ad incendiare rifiuti ad Acerra 42enne denunciato

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia municipale di Acerra (Napoli), perchè sorpreso a dare fuoco a sterpaglie e rifiuti in un terreno nella periferia cittadina. Il 42enne è stato sorpreso da una pattuglia di vigili urbani intenti nel controllo del territorio, intervenuta in via dei Borboni nell’ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni illeciti legati ai rifiuti, effettuate insieme ai militari dell’Esercito Italiano. Qui gli agenti hanno scoperto che un uomo del posto stava appiccando il fuoco ad un cumulo di sterpaglie e di mobili appena depositati in maniera illegale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sorpreso ad incendiare rifiuti ad acerra 42enne denunciato

© Anteprima24.it - Sorpreso ad incendiare rifiuti ad Acerra, 42enne denunciato

In questa notizia si parla di: sorpreso - incendiare

Sorpreso a incendiare rifiuti plastici pericolosi: denunciato "un piromane" a Eboli grazie al drone

sorpreso incendiare rifiuti acerraSorpreso ad incendiare rifiuti ad Acerra, 42enne denunciato - Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia municipale di Acerra (Napoli), perchè sorpreso a dare fuoco a sterpaglie e rifiuti in un terreno nella periferia cittadina. Come scrive ansa.it

Acerra, a fuoco il bene confiscato. L’ipotesi: «Incendio doloso, è la quarta volta» - L’ennesimo incendio di uno degli innumerevoli beni confiscati ai “Re Mida” dei rifiuti, i fratelli Pellini, risale a qualche giorno fa ma è stato denunciato alle autorità competenti soltanto ieri, ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Incendiare Rifiuti Acerra