Sora supera ChatGPT | un milione di download in meno di cinque giorni ma c’è qualcosa sotto

Quando OpenAI ha lanciato Sora, la sua app di generazione video basata su intelligenza artificiale, pochi avrebbero scommesso su un’ascesa così fulminea. Eppure, i numeri parlano chiaro. Sora ha raggiunto il milione di download su iOS in meno di cinque giorni, battendo sul tempo nientemeno che ChatGPT, l’app che ha definito gli standard per l’adozione di massa dell’AI. Un risultato che lascia a bocca aperta, soprattutto considerando un dettaglio cruciale che rende questa performance ancora più impressionante. Bill Peebles, responsabile del progetto Sora in OpenAI, ha annunciato il traguardo attraverso i social media il 9 ottobre 2025, sottolineando come l’app abbia superato la velocità di adozione di ChatGPT nonostante operasse in modalità solo invito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

