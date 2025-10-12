Sondrio è con te | oltre 400 persone nel piazzale della stazione per dire no alla violenza

Chiedono più sicurezza e più controlli i cittadini che questo pomeriggio sono scesi a manifestare solidarietà alla donna di 44 anni, che una settimana fa è stata brutalmente aggredita e violentata da un giovane maliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sondrio è con te": oltre 400 persone nel piazzale della stazione per dire no alla violenza

In questa notizia si parla di: sondrio - oltre

? Collaboratore de "La Provincia di Sondrio" e referente per "Il Settimanale" della Diocesi oltre che insegnante in Valposchiavo è scomparso improvvisamente a 40 anni ? - facebook.com Vai su Facebook

“Non sei sola, Sondrio è con te”: nel piazzale della Stazione il presidio anti violenza dopo lo stupro di via Morbegno - Oltre 400 persone, senza bandiere, si sono radunate in piazzale Bertocchi per manifestare vicinanza alla donna 44enne massacrata di botte, rapinata e violentata da un giovane del Mali, e per chiedere ... Da msn.com