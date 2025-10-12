Sondrio è con te | oltre 400 persone nel piazzale della stazione per dire no alla violenza

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiedono più sicurezza e più controlli i cittadini che questo pomeriggio sono scesi a manifestare solidarietà alla donna di 44 anni, che una settimana fa è stata brutalmente aggredita e violentata da un giovane maliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

