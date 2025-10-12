Sondalo | Pneumatologia raddoppia l’organico E apre l’ambulatorio per visite da remoto

Sondalo, 12 ottobre 2025 – Raddoppia l’organico di Pneumologia che amplia così la sua attività. In un’epoca in cui gli organici sono sempre più ridotti e alcuni reparti rischiano di sparire o di essere ridimensionati, la notizia riguardante la Pneumologia in provincia di Sondrio è di quelle importanti e assai positive. Il reparto raddoppia il suo organico, ampliando e qualificando l’offerta per i pazienti, aumentando le prestazioni del 15% e riducendo i tempi delle liste di attesa. La struttura complessa di Pneumologia, diretta da Paolo Pozzi, ha sede all’ospedale di Sondalo, ma opera sull’intero territorio valtellinese, coprendo tutti i presidi ospedalieri e sociosanitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

