Sommer Inter sensazioni negative sul rinnovo | può essere l’ultimo anno la decisione
Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer, portiere titolare dell’ Inter, si trova in una situazione delicata in vista della scadenza del suo contratto, previsto per il 2026. Nonostante un impatto positivo con i nerazzurri, la sua permanenza in squadra appare incerta secondo TMW, visto che difficilmente il rinnovo avverrà nelle prossime stagioni. L’Inter è già al lavoro per trovare una soluzione per il futuro, considerando le alternative per il ruolo di numero uno. La dirigenza dell’Inter sta valutando diversi portieri, con l’intenzione di prendere una decisione importante nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sommer - inter
Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Calciomercato Inter LIVE: nuovo assalto per Lookman, veto all’Atalanta su Pio, Calhanoglu apre al Fenerbahce! Niente turchia per Sommer
#Sommer: "Inter, un piacere giocarci". Carlos Augusto: "Voglio fare la storia col Brasile come hai fatto tu" - X Vai su X
L'Inter ha messo nel mirino il possibile erede di Sommer: piace il classe 2002 Atubolu, portiere sorpresa del Friburgo. - facebook.com Vai su Facebook
Sommer ‘blocca’ oltre 13 milioni: la scelta dell’Inter - Inizio non semplice per Yann Sommer, che assieme ai suoi compagni di squadra ha dovuto far fronte alle critiche per le prestazioni negative: si è riscattato in Champions, ma blocca l’investimento dell ... Riporta calciomercato.it
Inter, Sommer: "Sensazioni positive per la finale. Sfida a Donnarumma? Non vedo l'ora. La parata su Yamal..." - Due giorni alla partita più importante dell'anno per le due squadre, la finale della UEFA Champions League di Monaco di Baviera (sabato 31 gennaio, ore 21) e cresce ... Scrive calciomercato.com