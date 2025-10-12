Soldi facili e pochi rischi ma poi arrivano le manette | viaggio tra i turisti spacciatori a Terni
Il primo contatto avviene in Albania con la promessa di soldi facili e quella di correre pochi rischi. Poi c’è il viaggio, l’arrivo in Italia e il contatto con i “referenti” locali che consegnano droga, indicazioni logistiche e un “pacchetto” di clienti. Il resto è cronaca che, soprattutto a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: soldi - facili
“I soldi più facili che abbia mai fatto”: Sachia Vickery non può credere ai suoi guadagni con OnlyFans
Sophie Rain, la star di OnlyFans che guadagna più di LeBron James: ‘Non sono soldi facili’
Quei passeur che dicono no alla guerra e sì ai soldi facili per trafficare migranti da Trieste in giù
Congratulazioni, ora sei una spia per i russi. Nel video di oggi parliamo di #teenrorism, di reclutamento via telegram, soldi facili e educazione digitale. Video completo: https://link.mgpf.it/ik3C #russia #propaganda #terrorism #techpolicy - X Vai su X
Congratulazioni, ora sei una spia per i russi. Nel video di oggi parliamo di #teenrorism, di reclutamento via telegram, soldi facili e educazione digitale. Video completo: https://link.mgpf.it/ik3C #russia #propaganda #terrorism #techpolicy - facebook.com Vai su Facebook
«Adolescenti e soldi facili Si vergognino gli uomini» - Ogni volta che si parla delle baby squillo dei Parioli si insiste sui soldi facili per lo shopping di lusso. iltempo.it scrive