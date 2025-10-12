Soldati italiani in missione a Gaza? L’idea di mandare carabinieri e genio militare | la missione più rischiosa che può chiedere Trump

Giorgia Meloni prepara la missione di domani in Egitto, dove sarà siglata la pace tra Israele e Hamas. Consapevole che già lungo le coste del Mar Rosso dovrà consegnare alla Casa Bianca e ai media qualche progetto concreto per Gaza, come scrive Repubblica. Offrirà dunque la disponibilità italiana sul fronte della governance della Striscia, con un possibile posto nel board previsto per la fase della transizione. Ma anche per la stabilizzazione e la ricostruzione. Le idee sono diverse. Una, rilanciata ieri dall’ Ansa, prevede che siano gli italiani a rimuovere mine terrestri e ordigni bellici a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online