Soldati affamati d’America l’esercito più potente al mondo in coda per il cibo E Trump corre ai ripari

Non è la prima volta, ma non è mai un bel vedere. Il più potente esercito al mondo, quello degli Stati Uniti d’America, torna a guardare i suoi soldati e le loro famiglie fare la fila per il cibo ai banchi alimentari. Perché dal primo ottobre negli Usa è scattato lo shutdown, il blocco parziale delle attività del governo federale con lo stop ai servizi non essenziali, dopo che al Senato repubblicani e democratici non hanno raggiunto l’accordo sulla legge di bilancio per approvare i finanziamenti. L’esercito fa parte dei servizi essenziali, ma lo stipendio arriverà solo alla fine dello shutdown. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

