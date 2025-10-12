Soldati affamati d’America l’esercito più potente al mondo in coda per il cibo E Trump corre ai ripari
Non è la prima volta, ma non è mai un bel vedere. Il più potente esercito al mondo, quello degli Stati Uniti d’America, torna a guardare i suoi soldati e le loro famiglie fare la fila per il cibo ai banchi alimentari. Perché dal primo ottobre negli Usa è scattato lo shutdown, il blocco parziale delle attività del governo federale con lo stop ai servizi non essenziali, dopo che al Senato repubblicani e democratici non hanno raggiunto l’accordo sulla legge di bilancio per approvare i finanziamenti. L’esercito fa parte dei servizi essenziali, ma lo stipendio arriverà solo alla fine dello shutdown. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: soldati - affamati
I miliziani tornano a dire no alla consegna delle armi. Con 200 soldati in Israele gli Usa guideranno una task force internazionale che dovrà controllare il rispetto del piano di pace. Intanto le autorità israeliane radunano i prigionieri palestinesi da liberare. La lib - facebook.com Vai su Facebook