Soap sotto assedio | talk e varietà rimpiccioliscono gli spazi turchi

Le soap turche, da mesi protagoniste indiscusse del pomeriggio di Canale 5, si trovano ora in una fase delicata. Con l’arrivo dei programmi autunnali e il ritorno dei grandi talk e talent della rete, gli spazi dedicati a “La forza di una donna”, “Forbidden Fruit” e “If You Love” si stanno progressivamente restringendo. Un vero e proprio “assedio di palinsesto” che sta costringendo le soap a comprimersi in episodi sempre più brevi, a volte di appena 15-20 minuti effettivi, per fare spazio all’informazione e all’intrattenimento. Il nuovo assetto pomeridiano vede infatti l’ingresso di “Pomeriggio Cinque News”, la striscia quotidiana di “Amici 25” e l’allungamento di “Uomini e Donne”, che ora occupa buona parte del blocco centrale della giornata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it