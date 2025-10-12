Sniffavo cocaina con l’oro di Londra
È sempre stato un corridore diverso e, da principe delle piste, è diventato il re del Tour. Il primo a stupirsene è stato lui, Bradley Wiggins, il baronetto che in più di un'occasione si è rivolto alla Regina con uscite non propriamente eleganti. Ora scopriamo che è stato dipendente dalla cocaina e dall'alcol e la risalita, la nuova vita è stata possibile grazie all'aiuto di Lance Armstrong, che di forzature e inganni ne sa qualcosa. Bradley Wiggins si è raccontato al Time alla vigilia della pubblicazione di The Chain, la sua autobiografia. Il campione britannico si è raccontato senza rete, come nel suo stile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
