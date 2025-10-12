Smolders e Monaco dominano il Gran Premio LGCT al Circo Massimo

Roma ha rimesso al centro dell’arena il respiro profondo dell’equitazione. Al Circo Massimo, tribune piene e applausi senza tregua hanno accompagnato una giornata in cui tecnica, sangue freddo ed emozione hanno danzato insieme. A prendersi la scena è stato Harrie Smolders con Monaco, capace di firmare il tempo che conta e di riportare il suo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

smolders monaco dominano granL'olandese Harrie Smolders trionfa al Gran Premio LGCT di Roma 2025 - Circo Massimo stracolmo (5mila spettatori) per la gara clou del circuito di salto ostacoli più famoso del mondo. Da corrieredellosport.it

Harrie Smolders trionfa al Gran Premio LGCT di Roma 2025 - Sotto gli occhi del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, l’arena romana ha vissuto ore di grande spettacolo e adrenalina. Lo riporta sportal.it

