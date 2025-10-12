Slovacchia-Lussemburgo Qualificazioni Mondiali Europa 13-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Dopo aver buttato via un clamoroso vantaggio perdendo a Belfast la Slovacchia di Calzona cerca di rimanere attaccata alla Germania vincendo quest’oggi contro il Lussemburgo. I sokoli falcidiati dagli infortuni ma anche sotto tono hanno ceduto all’Irlanda del Nord in una gara viziata dall’autogol ad inizio gare su cui i padroni di casa hanno speculato per il resto della partita. Le gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: slovacchia - lussemburgo
Secondo successo consecutivo per la Germania, che dopo aver perso la prima del girone contro la Slovacchia vince prima contro l’Irlanda del Nord e oggi contro il Lussemburgo, grazie alla doppietta di Kimmich e i gol di Raum e Gnabry Al momento Germ - X Vai su X
QUALIFICAZIONI MONDIALI UEFA: IL GRUPPO A Programma: 10 ottobre Irlanda del Nord-Slovacchia Germania-Lussemburgo 13 ottobre Irlanda del Nord-Germania Slovacchia-Lussemburgo CLASSIFICA 6 Slovacchia 3 Irlanda del Nord 3 Germania 0 Lusse - facebook.com Vai su Facebook
