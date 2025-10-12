Skyrace ancora un successo
Una splendida giornata autunnale ha accolto a S.Annapelago la quarta edizione di Lago Santo Skyrace, una delle gare trail meglio organizzate fa quelle della nostra provincia. LagoSanto, in controtendenza con tante altre manifestazioni, ogni anno cresce sempre di più nei numeri di partecipazione, grazie ai tanti commenti positivi e talora un po’ stupiti di quanti non si aspettano percorsi così belli ed impegnativi nella splendida cornice del nostro Appennino. La scommessa del Team Mud & Snow si può quindi dire vinta, con oltre 330 agonisti partenti. Veniamo alle due gare: nel "corto" di 19 km. (dislivello 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
