Siti per creare false notizie e articoli di giornale inventati satirici

Su internet ci sono un sacco di notizie false. Il fatto è che, se uno scrive e pubblica qualcosa, spesso si da per buona soprattutto se chi scrive è un giornale, un sito o un blog famoso. Sono tante le persone che leggono le notizie senza verificarle, sopratutto se danno spazio alle loro convinzioni. Di converso, si tendono a contestare notizie che vanno contro, con una (colpevole) mancanza di obiettività e di coscienza critica. Ad esempio, senza aentrare in contesti politici, si finisce col credere facilmente che un ufo è stato visto, che l'influencer fa una vita fantastica, che se scarichi film da internet vieni multato per 100 mila dollari, che il digitale terrestre è una cosa meravigliosa, che l'IA è rivoluzionaria e cosi via. 🔗 Leggi su Navigaweb.net